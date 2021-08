O Instagram desculpou-se esta quarta-feira por ter eliminado todas as publicações relativas ao poster oficial do novo filme de Pedro Almodóvar, “Madres Paralelas”, por mostrar sem censura um mamilo feminino em lactação.

Inicialmente removemos imensas imagens semelhantes a esta por quebrar as nossas regras relativamente à nudez. No entanto, fazemos exceções dependendo das circunstâncias, que neste caso, se incluí no contexto artístico. Todas as publicações referentes ao filme irão ser repostas e pedimos imensa desculpa pela confusão causada”, afirma o porta-voz da empresa Facebook (dona do Instagram) em comunicado.

Um designer espanhol que fez parte do projeto, Joe Jaén, não poupa nas críticas à rede social em declarações à agência de notícias Associeted Press. “Esta foi provavelmente a primeira imagem que vi quando nasci, no entanto uma empresa como o Instagram vem-me dizer que o meu trabalho é perigoso, que as pessoas não o deveriam ver e que é pornográfico. A quantas pessoas estamos a dizer que os seus corpos são maus e perigosos?”, questiona.

“Eles [o Instagram] dizem que a sua tecnologia não consegue distinguir as imagens e inseri-las no contexto certo, então mudem a vossa tecnologia. Não quero saber.”

Em resposta à censura, vários utilizadores partilharam inúmeras vezes o poster do filme acompanhado de mensagens de apoio a Joe Jaén.

A rede social Instagram atualizou a sua política de nudez, mais especificamente no que diz respeito a fotos de seios femininos, em 2020, causando controvérsia até aos dias de hoje. Estão proibidos na rede social “grandes planos de nádegas totalmente expostas” e “mamilos de mulheres descobertos”.

O caso mais recente está a reacender o movimento criado em 2012 #FreetheNipple — “libertem o mamilo” (numa tradução literal), contra o estigma associado aos mamilos das mulheres.

Isto uma vez que é dado um tratamento diferente à exposição de mamilos femininos e masculinos, já que que os homens podem publicar no Instagram fotografias dos mamilos e as mulheres não. Como forma de protesto, foram criadas diversas contas que publicam fotos de mamilos sem ser possível verificar o género, recorrendo a alterações de imagem: se o Instagram não conseguir distinguir, não há censura.