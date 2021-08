Internamentos voltam a descer. Mais de metade das vítimas com 80 ou mais anos

Das 12 mortes a lamentar, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte mas também no Alentejo, e outras duas no Algarve. Não há qualquer registo de óbitos na região Centro e nas ilhas.

Nas últimas 24 horas morreram seis homens e seis mulheres, cuja distribuição por faixa etária apresenta a seguinte forma: dos 40 aos 49 anos, um homem; dos 50 aos 59 anos, um homem; dos 60 aos 69, um homem e uma mulher; dos 70 aos 79 anos, um homem; e com 80 ou mais anos, dois homens e 5 mulheres. Mais de metade das vítimas (7) tinham mais de 80 anos.