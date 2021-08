Mais uma “vingança”. Já lá vai, foi na época de 1987/1988 e fez 33 anos a dia 25 de maio deste ano. Nesse dia, Veloso, histórico defesa do Benfica, falhou a grande penalidade que deu a vitória na Liga dos Campeões ao PSV, num jogo disputado em Estugarda. Sim, já passou muito tempo. E sim, as equipas já se defrontaram depois disso. Mas os benfiquistas certamente não se esquecem e aí vêm os de Eindhoven outra vez, no caminho dos encarnados no acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões.

O PSV já não é uma equipa de final da Champions, mas prevê-se que seja um adversário difícil, mais que não seja porque está numa forma impressionante, com cinco vitórias em cinco jogos oficiais. E desengane-se quem pense que a equipa holandesa andou a “passear” num campeonato que já foi mais competitivo e interessante. Não, foi em jogos a doer: quatro para a Liga dos Campeões e a Supertaça dos Países Baixos onde “massacrou” o Ajax.

A equipa é orientada pelo alemão Roger Schmidt, de 54 anos, que na época passada levou o clube a um segundo lugar na liga holandesa, ficando a claros 16 pontos do campeão Ajax, por 35 vezes vencedor do campeonato dos Países Baixos, tendo mais dez títulos que o PSV.

Mas todas as épocas começam do zero e a equipa de Eindhoven pegou nessa lógica e tem tombado adversários atrás de adversários. A nível oficial, começou logo na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao sempre complicado Galatasaray. O PSV resolveu a coisa rapidamente, não só marcando aos 2′, como aplicando “chapa cinco” aos turcos, vencendo por 5-1. No regresso a casa, com a eliminatória resolvida, venceu por 2-1.

Na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, também não há muito a contar. Em casa frente ao modesto Midtjylland, da Dinamarca, venceu por 3-0, ganhando fora esta terça-feira, com um golo do português Bruma, por 1-0.

O jogo de destaque deste início de temporada vai, no entanto, e sem desprimor para o encontro com o Galatasaray, para a Supertaça dos Países Baixos, contra o rival Ajax. Mas, não esquecer, as épocas para todos começam do zero e, apesar dos 16 pontos que os separaram a época passada, o PSV aplicou claros 4-0 na equipa de Amesterdão, levantando o “caneco”.

O PSV perdeu esta época (ganhando 30 milhões de euros), o craque holandês Donyell Malen para o Borussia Dortmund. O jogador, que marcou 27 golos na temporada transata. No entanto, há quem o vá substituindo. É o caso do jovem inglês Madueke, de apenas 19 anos, que leva quatro golos em cinco jogos, incluindo dois remates certeiros no 4-0 frente ao Ajax.

No centro do ataque tem jogado o veterano israelita Zahavi, de 34 anos, que leva uma boa estatística de três golos em quatro jogos nos excelentes resultados que o PSV está a ter na Liga dos Campeões. O ano passado, o jogador marcou 17 golos, prometendo ser também uma ameaça para a defesa do Benfica.

Há a destacar ainda dois jogadores do meio-campo, daqueles que por vezes, mesmo que com qualidade, passam despercebidos ou acabam “esquecidos” noutros campeonatos. No meio-campo do PSV acontece isso com van Ginkel, jogador que foi dos quadros do Chelsea vários anos mas nunca se afirmou, sucedendo-se empréstimos. Mas não só. Com muitas, mas muitas lesões ao longo da carreira, a última de todas, sofrida a 1 de junho de 2018, fê-lo falhar mais de 950 dias de futebol e quase 120 jogos. Agora, o oito vezes internacional pelos Países Baixos, ainda com 28 anos, espera finalmente encaixar, com saúde, numa equipa. Até agora, no PSV, tem acontecido.

O outro craque que merece holofote é Mario Gotze, alemão que em 2014 marcou o golo que deu o título mundial à Alemanha frente à Argentina. Com passagem reconhecidas por Borussia Dortmund (duas vezes) e Bayern Munique (não com o sucesso individual que prometia). De qualquer forma, tem 63 jogos e 17 golos pela Mannschaft. Gotze foi para o PSV a custo zero no início de 2020/2021, depois de já ter feito mexer muito dinheiro. Basta lembrar que o Bayern Munique pagou ao Dortmund 37 milhões de euros pelo seu passe em 2013, tendo o jogador regressa ao Borussia em 2016 por 22 milhões de euros. Aos 29 anos, vale agora, segundo o Transfermarkt, 12 milhões de euros. A dada altura, em 2014, valeu 55 milhões…

O Benfica, que segundo o mesmo Transfermark ttem uma equipa avaliada em 324,5 milhões de euros, e o PSV, avaliado em 171,55 milhões, têm uma história até equilibrada. Além da tal final da Liga dos Campeões, o PSV eliminou as águias nos quartos de final da já extinta Taça das Taças, em 1974/1975. Em 1998/1999 as equipas encontraram-se na fase de grupos da Liga dos Campeões, com uma vitória para o Benfica e um empate em Eindhoven. Já em 2010/2011, na Liga Europa, no ano em que FC Porto e Sp. Braga chegaram à final e os dragões ganharam, o Benfica saiu por cima, vencendo em casa por 4-1 e empatando a dois golos nos Países Baixos. O treinador dessa equipa encarnada? Jorge Jesus.

Nos próximos dias 17 e 24 de agosto, primeiro na Luz e depois em Eindhoven, as equipas decidem quem passa à fase de grupos da liga milionária.