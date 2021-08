O americano John Textor investiu no Crystal Palace, da Premier League, anunciou o clube londrino esta quarta-feira.

“Olhei para muitas oportunidades no futebol europeu para investir, de forma a seguir a minha paixão no futebol e ter uma percentagem significativa num clube. Desenvolvi uma afinidade com o clube, a sua história e os adeptos. Estou ansioso para trabalhar com o presidente e os outros parceiros”, pode ler-se no comunicado oficial, citado pela Rádio Renascença.

Uma dessas oportunidades foi mesmo em Portugal, com o Benfica. Textor chegou a entrar em negociações para comprar 25% da SAD do Benfica, com o acionista privado José António dos Santos, também conhecido como “Rei dos Frangos” e um dos arguidos da operação “cartão vermelho”. Após o processo judicial, foi o próprio Benfica que vetou a sua entrada.

Em comunicado oficial, a Direção do Benfica revelou que “desconhecia em absoluto a existência de negociações” para a compra. E que, como detentor de ações de Categoria A no capital da SAD, podia vetar “nomeadamente se estiver em causa a aquisição de uma participação qualificada por entidade concorrente, vetar essa aquisição”.

Na rede social Twitter, o clube já reagiu com agrado à entrada do investidor.