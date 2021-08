O casal que foi transportado do parque de campismo de Vila Real para o hospital com suspeitas de intoxicação por monóxido de carbono apresenta uma evolução clínica favorável, disse esta quarta-feira fonte do hospital Pedro Hispano, no Porto.

Os dois jovens, ambos na casa dos 20 anos, encontravam-se no parque de campismo de Vila Real e ter-se-ão sentido mal enquanto tomavam banho num pequeno balneário daquele espaço.

Fonte do Hospital Pedro Hispano, no Porto, disse à agência Lusa que recebeu duas pessoas encaminhadas pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) para tratamento na Unidade de Medicina Hiperbárica (UMH), na sequência de “uma intoxicação por monóxido de carbono”.

De acordo com a fonte, os jovens apresentavam sintomas de “náuseas, vómitos, cefaleias e perda de consciência, compatíveis com a situação de intoxicação por monóxido de carbono, o que justificou o envio para tratamento com oxigenoterapia hiperbárica”, na UMH do Hospital Pedro Hispano. Ambos apresentam, segundo a unidade hospitalar, “uma evolução clínica favorável”.

Segundo o comandante da Cruz Verde, Vitorino Cardoso, os bombeiros foram acionados na terça-feira, via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), para uma ocorrência no parque pelas 17h30, tendo recebido, cerca de meia hora mais tarde, um pedido para uma segunda ambulância para apoio ao INEM.

As vítimas foram estabilizadas no local e transportadas para o CHTMAD, de onde foram, posteriormente, transferidas para o Porto. No local, segundo o comandante, após relatos de um alegado cheiro a gás, os bombeiros, por uma questão de segurança, fecharam a torneira do gás.

Lina Lopes, que trabalha no parque de campismo, disse desconhecer as causas que levaram os jovens ao hospital, no entanto acrescentou que a casa de banho em causa foi “imediatamente selada”, que o esquentador e a botija de gás se encontram no exterior daquele edifício e que foram chamado técnicos ao local para uma averiguação.

“Tomámos todas as diligências no sentido de se apurar o que aconteceu, porque até agora não temos uma explicação”, referiu.