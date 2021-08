A chegada de Lionel Messi ao clube ao PSG enquanto novo reforço do clube francês foi confirmada na terça-feira. A saída do Barcelona, numa mudança pouco previsível, fez manchetes nos jornais desportivos (e não só). Se por cá, o jornal A Bola fala do “novo monumento em Paris” e o Record assinala “a loucura” que tomou conta da capital francesa, embora não dando tanto destaque, lá fora também o futebolista argentino de 34 anos é tema de primeira página.

A imagem de Messi a acenar à chegada a Paris e ao PSG ocupa a primeira página do ABC, que escreve que o jogador “seca as lágrimas” na nova casa, depois de uma despedida emocionada do clube de sempre. O jornal desportivo Marca fala mesmo “em revolução francesa” e o La Razón destaca como a cidade francesa “enlouqueceu” com a chegada de Messi. E se o francês L’Equipe celebra a notícia, o espanhol Sport lamenta: “Messi assina pelo PSG… e como dói!”.