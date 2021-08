O Ministério Público já abriu inquérito por difamação na sequência de uma queixa do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, contra o juiz negacionista Rui Fonseca e Castro por ofensas difamatórias.

A informação foi confirmada esta quarta-feira ao Correio da Manhã pela Procuradoria-Geral da República. Por se tratar de um magistrado, o caso será conduzido pelo Ministério Público do Tribunal da Relação.

Numa publicação na rede social Facebook, o juiz afirmava que Portugal era gerido por uma “oligarquia nepotista, cleptocrática e pedófila”, atacando sobretudo a intenção do Governo de rever a lei que regula o exercício de manifestação. No vídeo, entretanto removido, direcionou as acusações a Eduardo Ferro Rodrigues, que apresentou queixa.

O magistrado está neste momento suspenso de funções na sequência de processo disciplinar. Fundador do movimento “Juristas pela Verdade”, o juiz Rui Fonseca e Castro chegou a deixar a magistratura para trabalhar como advogado ao longo de vários anos. E começou a ganhar notoriedade logo no início da pandemia, ao contestar, através das redes sociais, as sucessivas medidas restritivas impostas pelo Governo para conter a disseminação do coronavírus.

Ficou conhecido por apelar à desobediência civil por ter publicado uma série de documentos que justificavam legalmente como é que alguém podia violar as regras impostas. Já ao serviço do Tribunal de Odemira recusou prosseguir uma diligência porque o procurador e um funcionário estavam de máscara. Todos estes comportamentos valeram-lhe o processo disciplinar. Agora enfrenta um processo crime.