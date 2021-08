(em atualização)

Para uma transferência de um dos melhores jogadores da história, para uma transferência do capitão de um dos maiores clubes do mundo, para uma transferência de alguém que estava no mesmo sítio há 20 anos, até aconteceu tudo bastante rápido. O Barcelona anunciou que Lionel Messi não poderia ficar na Catalunha na quinta-feira, o próprio Lionel Messi confirmou a abordagem do PSG no domingo, a oficialização aconteceu na terça-feira e a apresentação na quarta. Em seis dias, simplesmente, o futebol enquanto o conhecíamos mudou.

Ver Messi com uma camisola do PSG tem vários fatores de estranheza. E nem sequer é só pela troca do número 10 pelo 30, pela ausência das riscas blaugrana e a presença do azul parisiense ou pela falta de uma braçadeira com as cores da Catalunha no braço esquerdo. Ver Messi com uma camisola do PSG é vê-lo, pela primeira vez, a defender um clube, uma cidade e uma comunidade que não Barcelona. É vê-lo, pela primeira vez, a ter de confirmar noutro sítio tudo o que fez nas últimas duas décadas. E é vê-lo, pela primeira vez, a procurar um espaço à medida num balneário recheado de personalidades fortes onde a sua ainda não é a mais cimentada.

Esta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, Lionel Messi foi apresentado enquanto novo jogador do PSG. Um PSG que já tinha contratado Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Wijnaldum e que provou ser o único clube do mundo com capacidade financeira para abordar o argentino assim que o Barcelona anunciou que este não poderia permanecer em Camp Nou. Acompanhado pela mulher, pelos três filhos e por Nasser Al-Khelaifi, o presidente do PSG, o jogador argentino entrou na sala de imprensa — totalmente lotada com a presença de 100 jornalistas, sendo que outros 150 não conseguiram acreditação.

“Estou muito feliz. A minha saída do Barcelona foi muito dura, foram muitos anos, é difícil esta mudança depois de tanto tempo. Mas agora, chegado cá, a felicidade é enorme. Quero que tudo isto passe rápido para começar já a treinar. Obrigada ao clube, a todos. Desde o dia em que saiu o comunicado do Barça que foi tudo fácil e rápido e em pouco tempo”, começou por dizer Messi, naquelas que foram as primeiras palavras enquanto jogador do PSG.