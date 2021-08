O Presidente afegão, Ashraf Ghani, chegou esta quarta-feira à cidade de Mazar-i-Sharif sitiada pelas forças talibãs, para tentar coordenar uma resposta contra os “insurgentes” que controlam um quarto das capitais provinciais do país.

O Presidente do Afeganistão encontrou-se com Mohammad Atta Noor, ex-governador da província de Balkh, que tinha prometido “resistir até à última gota de sangue”.

“Após o encontro, em que foi analisada a situação geral no norte, foi discutida a coordenação, o envio de equipamento e a mobilização da ‘resistência’ comandada pelas forças de segurança e de defesa”, disse Latif Mahmood, porta-voz do chefe de Estado afegão através de uma mensagem difundida na rede social Twitter.

Entretanto, o governo anunciou a chegada à zona de Mazar-i-Sharif de um contingente comandado pelo marechal Dostom, de etnia uzbeque e que ameaçou os talibãs.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Eles (talibãs) não aprenderam nada com o passado. Vieram para o norte várias vezes e acabaram sempre presos. Não é fácil para eles saírem daqui”, disse o marechal Dostom em declarações a jornalistas de meios de comunicação locais.

Em 2001, o marechal Dostom foi apontado como responsável pela morte – por asfixia – de cerca de dois mil talibãs encerrados em contentores, no norte do Afeganistão.

Na terça-feira, os talibãs iniciaram um ataque em várias frentes contra Mazar-i-Sharif, tendo chegado até à periferia da cidade.

A perda de Mazar-i-Sharif pode ser catastrófica para o governo de Cabul, que deixaria de controlar o norte do país, permitindo o reagrupamento das forças talibãs para um eventual ataque direto contra Cabul, onde milhares de deslocados internos encontraram refúgio nos últimos dias.

Mazar-i-Sharif foi palco de violentos confrontos em 1998, tendo na altura os talibãs sido acusados do massacre de dois mil civis, na maioria xiitas de etnia hazara, após a tomada da cidade.

Entretanto, “centenas” de elementos das forças de segurança afegãs retiraram-se da área do aeroporto da cidade de Kunduz, no nordeste do país, e renderam-se às forças talibãs, disse à France Presse um conselheiro provincial.

“Hoje de manhã centenas de soldados, polícias e membros das ‘forças de resistência’ (milícias governamentais) que se encontravam no aeroporto renderam-se aos talibãs com todo o equipamento”, disse Amruddin Wali, conselheiro da província de Kunduz.

Durante a noite, a cidade de Faizabad, no extremo da região nordeste do país, foi tomada pelas forças talibãs, disse Zabihullah Attiq, deputado na província de Badakhshan.

Com a tomada de Faizabad, os talibãs passaram a dominar nove capitais provinciais em menos de uma semana de combates.

Os talibãs cercaram Farah no oeste do Afeganistão, e a cidade de Pul-e-Khumri a 200 quilómetros a norte de Cabul encontra-se igualmente sitiada.

De acordo com a AFP, verificaram-se durante a noite violentos combates no centro de Kandahar, a segunda cidade do país, sitiada há várias semanas pelos talibãs.

Os “insurgentes” tentam alcançar a cadeia de Kandahar para libertarem prisioneiros “insurgentes” tal como fazem sempre que conquistam uma cidade.