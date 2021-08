Apenas 6,7% dos inscritos na plataforma destinada à atribuição de número de utente a quem não o tem já foram vacinados contra a Covid-19, revelam os dados do Alto Comissariado para as Migrações enviados ao Observador. Das 150 mil pessoas registadas na página da Direção-Geral da Saúde destinada a estes casos — nomeadamente imigrantes ilegais –, 23 mil (15,3%) já receberam número de utente e, destes, apenas 10 mil já iniciaram o processo de vacinação. Outros tantos inscreveram-se na plataforma, mas já tinham número de utente.

O número de inscritos da página da DGS sofreu um aumento significativo desde a primeira semana de julho, quando apenas havia 30 mil registos na plataforma. Nessa altura, tal como agora, as autoridades de saúde contactaram os indivíduos registados através da Linha de Saúde 24 para quaisquer esclarecimentos relativos às informações entregues à DGS. Há um mês, só 7.500 pessoas tinham sido convocadas para a vacinação.

Embora os dados não indiquem quantos destes indivíduos são imigrantes em situação irregular, o Alto Comissariado para as Migrações confirma que estão em curso processos de vacinação paralelos a este dirigido a comunidades onde essas situações são mais comuns. Por exemplo, só no último mês, as autoridades de saúde contactaram 2.300 cidadãos estrangeiros que trabalham como estafetas na região de Lisboa e Vale do Tejo e já vacinaram 1.500 deles.

O mesmo esforço está a ser feito nos trabalhadores estrangeiros no pequeno comércio da zona de Lisboa: dos 200 registos efetuados entre esses cidadãos, 150 já estão a ser vacinados contra a Covid-19 ou têm a administração da primeira dose agendada. A estes somam-se processos coletivos de vacinação em trabalhadores agrícolas: em Odemira, foram vacinados 6.000 cidadãos estrangeiros na última semana de junho; e em Ferreira do Alentejo, cerca de 600 trabalhadores estrangeiros da empresa Vale da Rosa foram vacinados num só dia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No total, e até à última quinta-feira (5 de agosto), mais de 297 mil cidadãos estrangeiros foram vacinados contra a Covid-19, 130 mil dos quais só em julho. Até dia 7 do mês passado, o número não passava dos 162 mil cidadãos. A maioria (42%) são de nacionalidade brasileira, mas também foram abordados indivíduos de origem paquistanesa, bangladeshiana e indiana, por exemplo. No total, são 198 as nacionalidades das pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19.

O contacto com estes cidadãos é normalmente mediado por associações dedicadas a estas comunidades, nomeadamente as mais de 50 que têm parceria com o Alto Comissariado para as Migrações. Estas associações têm estado em contacto direto com os cidadãos estrangeiros, incluindo com imigrantes em situação irregular, traduzindo as informações relativas ao processo de vacinação para a primeira língua dos imigrantes e disponibilizando-a junto dos líderes das comunidades religiosas, dos centros locais de apoio à integração de migrantes, dos presidentes de associações de apoio aos imigrantes.

Além disso, o Alto Comissariado para as Migrações também tem ações de rua em Lisboa para difundir informação sobre o processo de vacinação junto da comunidade imigrante na capital.

Recorde-se que os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, mesmo aqueles que estão em situação irregular no país, podem inscrever-se para serem vacinados através desta plataforma da Direção-Geral da Saúde (DGS). Após a verificação dos dados pessoais dos indivíduos — como a sua origem e os contactos —, as autoridades de saúde devem entregar um número de utente que será utilizado para um agendamento da vacina. A plataforma está disponível em português e em inglês.