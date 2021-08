Siracusa, na Sicília, Itália, atingiu esta quarta-feira o recorde de temperatura mais alta da Europa, com os termómetros a chegarem aos 48,8 ºC, partilhou o Serviço Informativo Agrometeorológico Siciliano (SIAS).

Às 13horas, 14 minutos e 15 segundos (hora local) foi atingida a temperatura de 48.8 graus Celsius na estação da SIAS em Siracusa “a temperatura mais alta registada pela SIAS desde a sua instalação em 2002,” pode-se ler na publicação partilhada no Facebook.

Se esta temperatura for oficialmente confirmada, ultrapassará o recorde europeu reconhecido pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM) de 48 graus, que foi atingindo em Atenas em 1977 — registo que é bastante contestado por climatologistas e meteorologistas, visto que a Sicília estabeleceu um recorde não oficial de 48,5 graus em 1999.

“Se esta temperatura for validada após ser feita a devida análise, pode tornar-se no recorde mais alto do continente europeu, batendo o recorde anterior de 48 graus, atingido em Atenas no dia 10 de julho de 1977, superando inclusive o recorde não oficial de 48,5 graus, estabelecido em Catenanuova em agosto de 1999”, disse o meteorologista Manuel Mazzoleni à agência de notícias Ansa, esta quarta-feira.

Este recorde de temperatura chegou numa semana em que Itália está a ser assolada por incêndios no sul do país, principalmente na Sicília e em Calábria.