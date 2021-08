A OMS está a discutir a possibilidade de dar o nome a novas variantes do coronavírus baseados em constelações, revelou Maria Van Kerkhove, epidemiologista e líder técnica da Covid-19 na Organização Mundial de Saúde, ao The Telegraph.

Em maio, a organização começou por nomear as novas mutações através de letras do alfabeto grego e, até hoje, já foram utilizadas 11 das 22 letras que o compõem, incluindo Delta, Beta e Alpha.

Kerkhove explicou que como”vamos provavelmente ficar sem opções no alfabeto grego porque as letras vão acabar, temos que nos antecipar, e já estamos a preparar e deliberar a próxima série de nomes”.

Contudo, esta não foi a primeira hipótese. A epidemiologista revelou que antes das constelações, surgiu a ideia de utilizar nomes de deuses e deusas gregas para as novas variantes. “Quando me apresentaram a ideia eu disse ‘por favor, por favor, não me façam dizer isso publicamente'”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Kerkhove explicou ainda o porquê de ser expactável terminar todas as letras do alfabeto grego com novas variantes — “as mutações têm vindo a ser cada vez mais frequentes, e existe maior possibilidade de surgir uma nova em três situações: em áreas com taxas de transmissão intensas, em populações animais, por exemplo, em quintas e em locais com altas taxas de vacinação onde o vírus ainda circula amplamente.

Isto significa que as próximas variantes já poderão vir a ter nomes como “Leão”, “Gémeos”, “Orion”, “Pégasus”, “Capricórnio” entre outras tantas opções.