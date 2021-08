A Vodafone vai reintroduzir as tarifas de roaming para os clientes britânicos que se desloquem à União Europeia a partir de 6 de janeiro. A decisão, tornada pública pela operadora na segunda-feira, destina-se aos novos clientes e àqueles que atualizem o seu plano.

Até à data, os clientes portugueses não serão afetados quando se deslocarem ao Reino Unido, já que a Vodafone de Portugal “não tem previstas alterações à politica de roaming“ deste país, esclarece Alexandra Ho, da operadora ao Observador. O país, saído da União Europeia em janeiro de 2020, continuará a ser considerado Espaço Económico Europeu.

De acordo com o que explicam o jornal The Guardian e a agência de notícia Reuters, a gratuitidade das taxas de roaming — estabelecida em 2017 na União Europeia — não ficou protegida com o Brexit. O acordo comercial apenas refere que os dois lados (UE e Reino Unido) encorajariam as operadoras móveis a terem “taxas transparentes e razoáveis” relativamente a estes serviços que permitem o uso de uma rede móvel no estrangeiro.

Os assinantes abrangidos por esta medida terão, assim, de pagar até 2 libras (2,36 euros) por dia para usar a sua quota mensal de dados, chamadas e mensagens no resto do continente europeu. Ou podem escolher comprar um pacote, de 8 ou de 15 dias, e pagam só 1 libra (1,18 euros) por dia. O roaming na Irlanda permanecerá sem taxas.

A maioria dos clientes não utilizam regularmente o roaming, pelo que estavam a pagar por algo de que não usufruem, justificou o chefe executivo da Vodafone do Reino Unido, citado pela Reuters. “Portanto, achamos que é mais justo dar às pessoas mais escolha sobre o que pagam, optando por um plano de preços que inclui roaming gratuito ou pagando pelo roaming apenas quando o usam”, defendeu Ahmed Essam.