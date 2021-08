Dave Ramirez tem 5.5 milhões de seguidores na rede social TikTok e a tendência que criou — #frozenhoney — já atingiu mais de 924 milhões de visualizações. E o número não vai parar de crescer tão cedo. O primeiro vídeo que a estrela da rede social de 29 anos publicou a provar mel gelado foi a 10 de julho, e desde aí não param de aumentar as provas de curiosos a experimentarem fazer o mesmo.

O primeiro vídeo gerou curiosidade, já que Dave não explicou do que se tratava, tendo apenas mostrado uma substância amarelada espessa a sair de uma garrafa — e a comê-la. Num vídeo divulgado no dia a seguir, já desvendou o mistério e explicou que apenas se trata de mel colocado numa garrafa de plástico, deixada em gelo até o seu conteúdo ficar sólido. Não totalmente duro, mas de uma maneira que, quando se apertar a garrafa, o mel saia.

A textura e a cor são de facto apetecíveis, mas estarão os inumeráveis curiosos a dar-se conta de que o mel é na sua maioria composto por açúcar? Ao jornal The New York Times, uma dietista lembra que consumir grandes quantidades de mel pode levar a dores de estômago e a diarreia e, quando feito por um longo período de tempo, pode mesmo causar aumento de peso e ser prejudicial para os dentes.

Acho que, tal como a maioria dos vídeos virais no TikTok, é o valor do choque e de ser uma coisa meia tola, mas é um conceito fixe, acho eu? (…) Mas sinto que as pessoas poderiam estar a fazer melhores coisas com o mel”, afirma a dietista Sarah Rueven.

A experiência já copiada por outros famosos do TikTok, fazendo-a aumentar a sua popularidade, também muito pela proximidade que tem dos vídeos de ASMR. Em apenas duas horas, as visualizações do tópico #frozenhoney aumentaram em mais de dois milhões.