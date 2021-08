Acabou na passada quarta-feira o prazo para Cristiano Ronaldo decidir o que fazer com a polémica marquise que construiu no topo do prédio n.º203 da Rua Castilho, em Lisboa. Agora, segundo a TVI 24, o capitão da seleção nacional vai mesmo demolir a divisão.

A estação de Queluz cita fonte da Câmara Municipal de Lisboa, que afirmou que a autarquia “recebeu a exposição apresentada em sede de audiência de interessados pelo representante do proprietário”. Assim Ronaldo vai mesmo “repor o imóvel de acordo com o projeto aprovado”, tendo inclusivamente pedido “prorrogação” do prazo para fazê-lo.

Se optar por “repor as condições existentes antes da execução dos trabalhos verificados agora pela vistoria”, ou seja, retirar a marquise, tem as duas semanas para o fazer, havia explicado fonte da Câmara Municipal de Lisboa ao Observador no final mês passado.

Vistoria feita no início de julho

A construção foi alvo de uma vistoria no dia 1 de julho deste ano, em que esteve presente o arquiteto do prédio, José Mateus, na qual se verificou “a existência de um acrescento na cobertura em desconformidade com as telas finais do projeto aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML)”, disse a mesma fonte.

Passados 20 dias, Cristiano Ronaldo recebeu uma notificação por parte da câmara, que ditava então que, agora, o jogador português terá de anunciar a decisão sobre o que fazer à marquise na chamada audiência de interessados.