Tarcísio Meira morreu esta quinta-feira de Covid-19 aos 85 anos, anunciou a família nas redes sociais. O ator brasileiro estava internado no Hospital Albert Einstein há uma semana, devido a complicações associadas com a doença.

Conhecido por participar em várias novelas como “Irmãos Coragem” (onde desempenhou o papel “João Coragem”),”Sangue e Areia”, “O Rei do Gado”, “Torre de Babel”, “O Beijo do Vampiro”, “A Favorita”, “Senhora do Destino” ou “Páginas da Vida”, o ator brasileiro era uma das maiores estrelas da televisão brasileira, com uma longa carreira, tendo trabalhado também no teatro e no cinema.

Tarcísio Meira e a mulher, a também atriz Glória Menezes, foram internados no dia 6 de agosto, após ambos terem sido diagnosticados com Covid-19, embora já tivessem tomado duas doses da vacina contra a doença.

Glória Menezes continua hospitalizada, estando, segundo a Globo, a recuperar da doença, apesar de ainda necessitar de ser ventilada.