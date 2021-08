A BMW modernizou o X3 com motores de combustão produzido na Alemanha, pelo que a versão eléctrica iX3, apesar de ser fabricada na China, passou igualmente a usufruir do mesmo restyling, com grelha maior e faróis mais esguios, sendo estas as diferenças mais evidentes. O SUV alimentado por bateria chega à Europa no Outono, mas segundo a BMW Portugal, no nosso país não é esperado antes de Fevereiro de 2022.

A produção do iX3 é exclusivamente assegurada na fábrica que a BMW mantém na China, em Shenyang, numa joint-venture com o construtor local Brilliance, para usufruir dos menores custos de produção e das baterias locais com preços mais competitivos. A plataforma do SUV eléctrico é a mesma da que monta as mecânicas com motores de combustão, pelo que é produzido na mesma linha de montagem, reduzindo o investimento.

Na Europa, o iX3 vai ser apresentado pela primeira vez no Salão Automóvel de Munique, de 7 a 12 de Setembro, surgindo as diferenças mais notórias, face à versão que chegou ao mercado em 2020, no exterior. Aqui são visíveis a grelha mais volumosa, ainda e sempre tapada por esta versão a bateria necessitar de menos refrigeração, o que aliado a uns faróis mais rasgados e em LED – em algumas versões podem ser opcionalmente de laser –, tornam o modelo mais moderno e actual. Na traseira também há ligeiras diferenças, mas de menor monta, sendo que os acabamentos associados ao pack M Sport, mais desportivo, passam a estar incluídos de série em todas as versões.

No interior, as diferenças são mais difíceis de descobrir, com realce para o painel de instrumentos com 12,3”, associado a um ecrã central de infoentretenimento com 12,5”, um novo comando da transmissão e uma consola central distinta. A nível dos assentos e do espaço, tanto à frente como atrás, e inclusivamente na mala, não haverá grandes mexidas.

No que respeita à mecânica, tudo permanece na mesma, sendo este um dos poucos SUV eléctricos do mercado que não poderá oferecer um motor por eixo, que é como quem diz, tracção às quatro rodas. O único motor fornece 286 cv e 400 Nm de binário, estando instalado atrás, alimentado por bateria com uma capacidade total de 80 kWh e 73,8 kWh úteis. O acumulador é recarregável a 150 kW em DC e 11 kW em AC.

O BMW iX3 continua a reivindicar 180 km/h de velocidade máxima e a capacidade de ir de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, com uma autonomia de 460 km entre recargas. Se o alinhamento dos preços para o nosso país for semelhante ao já anunciado para a Alemanha, o custo do SUV eléctrico não deverá sofrer grande alteração, continuando a ser proposto por valores a partir de 72 mil euros.