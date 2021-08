A cantora e fundadora de uma igreja evangélica brasileira Flordelis foi expulsa esta quarta-feira da Câmara dos Deputados por estar acusada de matar o marido (adotado pela deputada quando ele tinha 14 anos e ela 30), o pastor evangélico Anderson do Carmo, num crime que está a chocar o Brasil. 437 dos 513 membros da Câmara Baixa do Congresso votaram a favor da cessação do mandato, após um parecer do Conselho de Ética que indicou que a intérprete “usou o mandato para coagir testemunhas e ocultar provas”.

“Saio de cabeça erguida”, disse a deputada eleita em 2018 pelo Partido Social Democrata (PSD), que frisou estar “inocente”. “A minha inocência será provada e vou continuar a lutar para garantir a minha liberdade“, reforçou na sessão plenária em que se realizou a votação.

Rodrigo Faucz, advogado de defesa de Flordelis e presente nessa sessão, salientou que a cessação da deputada é uma “mistura de perversidade histórica temperado com misoginia e machismo estrutural”. Assinalou ainda que a sua cliente estava a ser “massacrada” pelos seus “inimigos” com “acusações levianas de adversários políticos e religiosos”.

Por seu turno, o relator do caso e o deputado Alexandre Leite referiu que as provas da investigação “não deixam dúvidas da participação que circunscreve o homicídio de Anderson do Carmo por parte da deputada“. Reforçou ainda que “o relacionamento entre a deputada e o marido, perante as conversas intercetadas, já vinha há muito tempo em maus caminhos e mal encaminhado, até este fim trágico”.

O assassinato de Anderson do Carmo ocorreu em junho de 2019. O pastor foi surpreendido quando chegava a casa de uma caminhada — quando entrou na garagem, foi atingido por mais de 30 tiros (sete dos quais na região da pélvis), relata a Globo. Horas mais tarde, Flordelis alegou que se tratou de uma tentativa de assalto.

No entanto, a polícia brasileira não confirmou a versão da cantora, tendo detido um dos filhos do casal (ao todo terão quatro filhos biológicos) e um adotado (Flordelis adotou cerca de 50 crianças e jovens ao longo da vida), alegados autores do crime.

Flordelis só viu o seu nome envolvido diretamente no crime em agosto de 2020, juntamente com mais 11 pessoas (sete dos quais filhos), noticiou a Globo. O Ministério Público do Rio de Janeiro acusou a viúva de ser a mentora do crime e também concluiu que Anderson do Carmo foi morto devido a razões económicas. Além disso, as autoridades brasileiras descobriram que a cantora tinha tentado envenenar o marido com arsénio desde 2018.

Na altura, a cantora não pôde ser julgada por ser deputada e pelo estatuto de imunidade parlamentar que lhe é inerente — o que acaba de cair.