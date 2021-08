A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e a Universidade de Coimbra manifestaram esta quinta-feira pesar pela morte, na terça-feira, de Norberto Pires, que foi presidente da CCDRC e era membro do Conselho Geral da academia.

“Foi com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do falecimento do professor Norberto Pires”, refere uma nota de pesar da Comissão de Coordenação, liderada por Isabel Damasceno, considerando que se trata de “uma notícia muito triste” para a CCDRC “e que deixa a Região Centro, a academia e o país mais pobres”.

Norberto Pires, antigo vereador da Câmara de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, morreu na terça-feira aos 55 anos na sequência de um acidente rodoviário no Itinerário Complementar 2, no concelho da Mealhada (Aveiro), noticiou o jornal As Beiras.

Na mesma nota, a CCDRC, da qual Norberto Pires foi presidente em 2012, recorda que o antigo dirigente foi “sempre dedicado às causas do desenvolvimento regional e empenhado no sucesso da Região Centro” e, na sua passagem por esta entidade, “deixou a marca do seu dinamismo e do seu espírito criativo e inovador”.

“À sua família e amigos, apresentamos as nossas sinceras condolências”, acrescenta a CCDRC.

Também a Universidade de Coimbra manifestou “profundo pesar pela morte de Joaquim Norberto Cardoso Pires, membro do Conselho Geral desta instituição e professor associado com agregação do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia” da academia.

“A notícia do desaparecimento prematuro do colega e amigo Norberto Pires apanhou-nos a todos de surpresa. É uma perda inestimável” para a Universidade de Coimbra, afirma o reitor da instituição, Amílcar Falcão, numa nota na qual apresenta os pêsames.

Já a presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, Gabriela Figueiredo Dias, assinala que ambas as entidades “perderam, de forma irreparável e insubstituível, um grande professor e investigador, um extraordinário empreendedor e inovador e, sobretudo, um grande homem”.

Membro desde 2020 do Conselho Geral, órgão do qual era coordenador da Comissão de Inovação, Serviço e Relação com a Comunidade, Norberto Pires “construiu um longo e vasto percurso enquanto docente e investigador da Universidade de Coimbra com especialização em Automação e Robótica”, acrescenta a academia.