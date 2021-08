A faixa etária dos 20 aos 29 anos tem sido a que apresenta mais novos casos diariamente — esta quinta-feira, são 708. Mas o boletim diário da Direção-Geral da Saúde revela que houve ainda mais infeções (761) até aos 19 anos (com dois grupos etários) nas últimas 24 horas.

Da mesma forma, dos 30 aos 49 anos (dois grupos etários) também se registaram mais casos do que na casa dos 20, com 725 casos reportados (412 na casa dos 30 anos).

Só o grupo dos 10 aos 19 anos tem mais casos (567) do que a soma dos novos casos acima dos 50 anos (514). Os mais velhos são os que registam menos casos: 79 casos na casa dos 70 anos e 82 casos acima dos 80 anos.

A distribuição não é, no entanto, uniforme: até aos 29 anos há mais casos, em cada um dos grupos etários, entre os homens (768) do que entre as mulheres (701), mas, a partir dos 30 anos, todos os grupos etários têm mais casos entre as mulheres (num total de 677, contra 564 nos homens).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No total, há mais 46 novos casos de infeção entre as mulheres. Desde o início da pandemia, as mulheres registaram mais casos do que os homens — 537.137 contra 458.134 (678 casos ainda não estão incluído em nenhum dos grupos).

Os óbitos, pelo contrário, são normalmente mais frequentes entre os homens. No total, já morreram 9.202 homens e 8.323 mulheres desde o início da pandemia. Esta quinta-feira, no entanto, a maior parte dos óbitos aconteceram entre mulheres.

Dos 11 óbitos, sete registaram-se entre as mulheres, todas elas acima dos 70 anos (duas dos 70 aos 79 anos e cinco acima de 80 anos). Três dos quatro óbitos entre os homens também foram acima dos 70 anos, mas o quarto tinha entre 50 e 59 anos.

A maior parte dos óbitos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (seis) e os restantes nas regiões Norte (dois), Alentejo (dois) e Algarve (um).

Foi também a região de Lisboa e Vale do Tejo que registou mais novos casos de infeção (1.036), mais 121 do que a região Norte (com 915). Foram identificados 290 novos casos na região Centro, 257 no Algarve e 130 no Alentejo. Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores foram registados 49 e 31 casos, respetivamente.

Esta quinta-feira, estão 754 pessoas internadas com Covid-19 — menos 31 do que no dia anterior —, das quais 169 estão nas unidades de cuidados intensivos — menos 12 do que na quarta-feira.

A DGS reporta ainda 2.209 pessoas recuperadas da infeção e menos 836 contactos em vigilância (num total de 57.278). No total, são 44.407 casos ativos — mais 488 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 995.949 casos de infeção e 17.525 óbitos — 2.708 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e 11 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas.