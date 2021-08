A Bloomsbury, a editora responsável pelas edições de Harry Potter no Reino Unido, anunciou os planos para 25.º aniversário do volume inaugural da história do jovem feiticeiro, que incluem várias edições especiais de Harry Potter e a Pedra Filosofal, publicado em 1997.

Segundo noticia a revista The Bookseller, as comemorações irão começar logo em janeiro de 2022, com uma nova versão, com folha de prata, da edição ilustrada por Jonny Duddle. Em fevereiro, serão lançadas quatro caixas especiais com os sete livros da saga com capas que fazem referência às equipas de Hogwarts, com ilustrações de Levi Pinfold.

As novidades irão continuar em março, quando será publicada uma edição em papel da versão ilustrada de Os Contos de Beedle, o Bardo com uma nova capa e um poster exclusivo de Harry, Ron e Hermione. Por fim, em junho, o mês em que Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado pela primeira vez no Reino Unido, sairá uma edição comemorativa em capa dura com a capa original e desenhos de Thomas Taylor.

Publicado em junho de 1997 no Reino Unido, numa edição inicialmente limitada a apenas 500 cópias, Harry Potter e a Pedra Filosofal tornou-se rapidamente um fenómeno internacional. Os sete livros da saga de J.K. Rowling venderam mais de 500 milhões de exemplares no mundo inteiro e estão traduzidos em mais de 80 línguas, incluindo o português. O primeiro volume saiu em Portugal em outubro de 1999.

