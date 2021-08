Em quase 30 anos (de 1991 a 2019), o número de idosos com 100 anos ou mais cresceu cinco vezes e meia, de 754 para 4.178. Nos próximos 30 anos, até 2050, mais do que duplicará e estima-se que chegue aos 10.245, segundo dados da Pordata citados pelo jornal i (edição impressa).

A esperança média de vida tem vindo a aumentar em Portugal e é, atualmente, de 87 anos para as mulheres e 83 para os homens. O número de pessoas acima dos 85 anos tem também vindo a aumentar, com 1,3 milhões em 1991, 2,3 milhões em 2019 e com uma previsão de chegarmos a 2050 c0m 3,4 milhões.

Em 2019, a maior parte dos idosos (com 65 anos ou mais) eram mulheres (58%) e apenas 11% tinham o ensino secundário completo (14% no caso dos homens). Diferença maior verificava-se entre aqueles que ainda continavam a trabalhar — 8% das mulheres e 17% dos homens — ou no nível de satisfação com a vida, com 68% mulheres a dizerem-se satisfeitas e 76% dos homens também.

Os idosos compõem a maior parte da população no interior. Entre os exemplos apontados pelo i, em Alcoutim (Algarve) 46% da população é idosa e em Oleiros (Castelo Branco) o número de idosos é sete vezes superior ao de jovens. Na verdade, existe apenas um concelho no continente (Mafra) em que o número de jovens até aos 15 anos supera o de idosos, os restantes estão nas ilhas (cinco nos Açores e um na Madeira).

