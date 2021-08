Um milionário russo afirma que matou “acidentalmente” um homem a tiro porque pensava que era um urso que estava a aterrorizar a comunidade da vila Ozernovskiy, em Kamchatka na Rússia.

Igor Redkin, de 55 anos, deputado da assembleia local da região de Kamchatka, entregou-se esta terça-feira à polícia depois do incidente.

Uma tragédia aconteceu no dia 2 de agosto, em que eu, Igor Vladimirovich Redkin, me tornei num participante involuntário”, disse para o site de notícias local, de acordo com o The Moscow Times.