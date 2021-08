Uma mulher de 44 anos foi detida na terça-feira na cidade de Coimbra pela prática do crime de violência doméstica sobre o companheiro, de 46 anos, anunciou esta quarta-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP informa que após denúncia de que estaria a ocorrer um crime de violência doméstica numa residência na zona do Bairro Norton de Matos, polícias afetos a uma equipa de intervenção rápida da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial do Comando Distrital de Coimbra deslocaram-se para o local, “onde foram recebidos pelo denunciante”.

A PSP explica que o homem “afirmou ser vítima de violência doméstica, de forma reiterada, por parte da sua companheira, referindo que tem sido alvo de ameaças e agressões físicas e, antes da chegada dos polícias, tinha sido ameaçado com uma faca de cozinha“.

Segundo a PSP, a mulher, ao ser confrontada com a situação, “adotou uma atitude muito hostil com injúrias dirigidas ao homem e aos polícias”. “Perante os factos foi detida, tendo oferecido resistência à detenção”, adianta a PSP, referindo que a suspeita “tem antecedentes criminais relacionados com este tipo de ilícito”.

Fonte da PSP de Coimbra acrescentou que o casal está desempregado e “os agentes manifestaram o desejo de procedimento criminal contra a arguida”.