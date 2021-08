A comissária da Metropolitan Police de Londres, Cressida Dick, afirmou que “ninguém está acima da lei”, citada pelo Times, referindo-se às acusações mais recentes de abuso sexual de que o príncipe André, filho de Isabel II, é alvo e que deram entrada esta semana no tribunal federal de Manhattan. A comissária refere ainda que as autoridades britânicas vão rever o caso à luz da investigação nos Estados Unidos, mas não será aberta para já uma investigação formal.

Os advogados de Virginia Giuffre, uma das alegadas vítimas de Jeffrey Epstein, processaram esta segunda-feira o príncipe André por a terem agredido sexualmente quando tinha 17 anos. Segundo a acusação, que envolve um pedido de indemnização e punição, não divulgados, o príncipe abusou de Giuffre em várias ocasiões, quando esta era ainda menor. E relata que, numa ocasião, o abuso sexual ocorreu em Londres, na casa de Ghislaine Maxwell, quando Epstein, Maxwell e o príncipe André a forçaram a ter relações sexuais com o príncipe contra a sua vontade. Veio a público também esta semana a disposição de Ghislaine Maxwell que se mostrou disponível para testemunhar em defesa do duque de York, que continua a negar alguma vez ter tido relações com Giuffre.

Cressida Dick afirmou que pediu às autoridades para rever a decisão de não voltarem a investigar formalmente as acusações de que Jeffrey Epstein também teria cometido crimes sexuais no Reino Unido. “Não vou falar de indivíduos, mas o que posso dizer é que penso que aquilo a que se refere está associado a Jeffrey Epstein, de quem não vou falar uma vez que ele faleceu. E a posição ali é que tivemos mais de uma alegação que está ligada ao senhor Epstein e que as revimos, as avaliámos, e não abrimos uma investigação”, afirmou Dick, questionada pela rádio LBC diretamente sobre as acusações contra o príncipe, citada pelo Guardian.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de a Scotland Yard ter dito anteriormente que não abriria uma nova investigação criminal sobre as alegações de Virginia Giuffre, a comissária diz ter noção do impacto mediático do caso e de que “há muitos comentários nos meios de comunicação” sobre este assunto. “Estou ciente disso e de um aparente caso de tribunal civil a decorrer nos Estados Unidos, iremos, claro, rever novamente a nossa posição…mas neste momento não há investigação.”

“Ninguém está acima da lei”, afirmou, dizendo que as autoridades britânicas estão dispostas a trabalhar de perto com as americanas. “Como resultado do que se está a passar, pedi à minha equipa para dar outra vista de olhos aos documentos.”

A Metropolitan Police já descartou duas vezes uma investigação completa sobre alegações de que mulheres e jovens tinham sido traficadas ou abusadas no Reino Unido por Epstein e Ghislaine Maxwell.

Um representante do príncipe, avança o Guardian, em relação ao caso disse apenas: “sem comentários”, enquanto que o Palácio de Buckingham recusou tecer qualquer comentário sobre o tema.

O segundo filho da rainha Isabel II defendeu-se durante uma entrevista na BBC, no final de 2019, rejeitando qualquer comportamento impróprio, mas acabou por demitir-se das suas funções oficiais e afastar-se da vida pública, não tendo nessa altura sequer mostrado arrependimento pela sua ligação a Epstein, que se enforcou na prisão nesse ano, nem empatia com as vítimas.

Segundo fontes próximas ao príncipe Carlos, também este acredita que dificilmente o irmão poderá voltar à vida pública. “Isto será um dano indesejado à reputação da instituição”, afirmou essa mesma fonte ao Times, esta quinta-feira. A fonte disse ainda que embora Charles “ame o seu irmão e tenha a habilidade de ter simpatia pelas flechas que o irmão suporta”, o príncipe de Gales “concluiu há muito tempo que isto é, provavelmente, um problema sem solução.”