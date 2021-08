Os habitantes da antiga cidade da Babilónia entendiam conceitos-chave de geometria associados ao filósofo Pitágoras, conhecido pela descoberta do teorema homónimo. É o que afirma um estudo publicado no jornal académico Foundations of Science e resumido pela revista científica New Scientist.

Os babilónios usaram esses conhecimentos matemáticos — tais como de criação de triângulos retos precisos — para dividir terras agrícolas. Mas qual a ligação com as descobertas de Pitágoras?

Com o artigo científico publicado no dia 3 de agosto, ficamos a saber que estas populações que viveram entre os séculos XXV e V a.C. usaram “uma compreensão teórica de objetos para fazerem coisas práticas”, afirma o autor da publicação, Daniel Mansfield, da Escola de Matemática e Estatística da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália.

A tábua de argila “Plimpton 322” já foi alvo de vários estudos, mas agora foi analisada pelo matemático Daniel Mansfield, que descobriu que as marcações cuneiformes (através da antiga escrita formada de caracteres em forma de cunha) obedecem mesmo ao teorema de Pitágoras.

As marcas desta tábua, datada do período da Babilónia, compõem uma tabela com conjuntos de três números “pitagóricos”. Ou seja, cada conjunto forma o comprimento dos três lados de um triângulo retângulo, e as medidas são estas porque os conjuntos cumprem o teorema: o quadrado da medida da hipotenusa é igual a soma do quadrado das medidas dos catetos.

O investigador afirma mesmo que os primeiros babilónios “conheciam o teorema de Pitágoras”, mais de 1.000 anos antes da existência do filósofo do século VI d.C..

Mas usaram estes cálculos para quê? O autor do artigo acredita que tenham nascido da necessidade de medir e dividir terrenos em lotes retangulares, cálculos que mais tarde terão levado a uma investigação mais pormenorizada por parte dos babilónios — feita nesta tábua.

Acredita-se que o filósofo grego que viveu entre cerca de 570 e 495 a.C. seja o autor do teorema que fez com que a matemática avançasse até ao que já foi descoberto hoje em dia. Aliás, acredita-se que Pitágoras de Samos seja mesmo o responsável pelo surgimento da palavra ‘matemática’. Só não há certezas, porque a maioria das informações sobre a sua vida foram escritas séculos após a morte.

Já a Babilónia, uma das várias sociedades antigas que existiram sobrepostas na Mesopotâmia — região do sudoeste asiático que se situava entre os rios Tigre e Eufrates — existiu no período entre 2500 e 500 a.C..