É a mudança que ninguém esperava: o pai de Britney Spears concordou em afastar-se do papel de tutor da cantora, deixando de supervisionar as finanças desta, tal como faz desde 2008.

A informação é avançada pelo New York Times, que cita os advogados de James P. Spears que afirmam que o tutor de Britney “pretende trabalhar com o tribunal para garantir uma transição ordeira para outro tutor”.

Ainda assim, os advogados de James P. Spears questionam a mudança de tutor da cantora: “É altamente discutível se uma mudança no tutor neste momento seria do interesse de Spears”. “Embora o Sr. Spears seja alvo incessante de ataques injustificados, não quer travar uma batalha pública com a filha sobre como a sua continuidade na tutoria seria do interesse de Britney”, acrescentam ainda os advogados.

Mathew S. Rosengart, que se assumiu como representante de Britney Spears em julho diz-se “satisfeito” com a decisão do pai da cantora acrescentando que o último processo movido no sentido de suspender a tutoria do pai da cantora deverá cair.

“Esperamos continuar a nossa investigação sobre a conduta do Sr. Spears e outros, nos últimos 13 anos, enquanto retirou milhões de dólares dos bens da sua filha”, afirmou o advogado da cantora aproveitando a oportunidade para reiterar o pedido de afastamento “imediato” de James P. Spears de Britney.