É confrangedora a forma banal, repetitiva e estereotipada como as vidas de pessoas extraordinárias e com talentos fora do vulgar são tratadas nos filmes biográficos. Sempre com os mesmos clichés, as mesmas simplificações, a mesma psicologia rasa, os mesmos diálogos reciclados. Um desses clichés é o da celebridade que cai do alto da fama num abismo de – à escolha – drogas/álcool/depressão (ou as três num só embrulho), aliena todos aqueles que lhe são queridos e mais próximos, bate no fundo e depois reage e volta a ser quem era. Em “Respect”, de Liesl Tommy, Aretha Franklin, a Rainha da Soul, a mulher da voz sobrenatural, também não escapa a ele, e está acoplado ao momento mais embaraçosamente piroso do filme, com o fantasma da mãe a vir acudir à sua menina que perdeu o norte. Até nos encolhemos.

Entretanto, outros aspetos da vida e da carreira de Aretha são pura e simplesmente ignorados, ou tratados pela rama. É o caso dos problemas de peso com que a cantora se debateu ao longo de várias décadas, da relação tóxica entre o pai (Forest Whitaker) e a mãe (Audra McDonald), da possibilidade dela ter sido sexualmente molestada quando era ainda nova (que o filme deixa sugerido com correta discrição), ou ainda da paternidade dos dois primeiros filhos e a sua associação a este facto, que fica inexplicada, quando existem dados sobre o caso. É como se as argumentistas e a realizadora tivessem considerado que, como já havia muita coisa desagradável na vida de Aretha Franklin, eles fossem escamoteados ou apenas aludidos de raspão.

Liesl Tommy opta também por pôr Jennifer Hudson, que tem quase 40 anos, a interpretar Aretha Franklin desde que ela tinha 17 anos – o filme vai da década de 50 até à de 70 -, e isto sem que a vejamos ganhar peso de forma significativa (curiosamente, Hudson emagreceu bastante desde os tempos em que se estreou em “Dreamgirls”). Felizmente, Jennifer Hudson, que é uma das poucas coisa boas que “Respect” tem, interpreta Aretha sem cometer o erro de a tentar imitar ou mimar ao milímetro (ela foi, aliás, escolhida pela própria cantora), e os poucos momentos em que perde o pé da personagem são muito mais culpa das incapacidades e das facilidades do filme, do que dela.

Os melhores momentos de “Respect” são aqueles em que Tommy esquece os estereótipos, as obrigações, as piedades e o didactismo muito explicado do caderno de encargos do “biopic”, e deixa Jennifer Hudson mergulhar em profundidade na personagem de Aretha e fazer-nos esquecer que está ali uma atriz a interpretá-la. É o caso da magnífica sequência no estúdio Muscle Shoals, com Aretha a harmonizar-se com os músicos brancos que a rodeiam (para desespero do seu marido e agente Ted White, vivido por Marlon Wayans, cujo ressabiado racismo de sinal contrário não é ocultado); ou daquela em que a cantora faz experiências com “Respect” mais as duas irmãs, tarde da noite, no seu apartamento de Nova Iorque. (Uma palavra para Marc Maron, muito bom no lendário produtor Jerry Wexler).

Mesmo assim, e apesar de toda a previsibilidade, de todos os lugares-comuns, de todos os expedientes narrativos cansados e de toda a sinalização demonstrativa, o filme deixa claro quão único e descomunal era o talento de Aretha Franklin. Embora não resista, num assomo de feminismo reducionista, a sugerir que ela só conseguiu tornar-se senhora da sua vida e da carreira quando conseguiu libertar-se do peso da “sociedade patriarcal”, representada pelo pai e por Ted White. Para tudo o resto que é condensado, simplificado ou deixado de fora, o espectador ficará muito mais bem servido lendo uma boa biografia de Aretha, do que com as por vezes confusas e reiterativas duas horas e meia de “Respect”.