O Sporting de Braga revelou esta quinta-feira que o preço dos bilhetes para adeptos do Sporting deve-se à recusa dos ‘leões’ em garantir uma zona para adeptos bracarenses sem cartão de adepto em Alvalade, na segunda volta.

Dada a limitação de 33 % da lotação máxima dos recintos devido à pandemia de Covid-19, os minhotos disponibilizaram um total de 538 bilhetes para adeptos do Sporting para o jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, sábado, em Braga, com preços entre os 31 e os 93 euros.

Desse total, 330 bilhetes são para a zona do cartão de adepto (31 euros) e 208 para a zona sem esse cartão (175 bilhetes a 31 euros, valor mínimo para este tipo de ingressos, e 33 bilhetes a 93 euros, valor máximo).

O SC Braga entregou ao Sporting 208 bilhetes para a zona sem cartão de adepto: 175 a 31€ e 33 a 93€. Só o fez com estes preços porque, apesar das várias tentativas de entendimento, o SCP recusou-se a garantir, no jogo da 2ª mão, um espaço para adeptos do SC Braga sem cartão — Alexandre Carvalho (@Alex_Carvalho) August 12, 2021

O diretor de comunicação dos ‘arsenalistas’, Alexandre Carvalho, referiu no Twitter que o clube minhoto só praticou estes preços para a zona sem cartão de adepto “porque, apesar das várias tentativas de entendimento, o Sporting recusou-se a garantir, no jogo da segunda volta, um espaço para adeptos do Sporting de Braga sem cartão”.

Nesta altura, estão ocupados cerca de 6.000 lugares para o jogo de sábado, de entre uma capacidade máxima que ronda os 9.000, informou a mesma fonte.

Sporting de Braga e Sporting defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.