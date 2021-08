O desenvolvimento de coágulos sanguíneos depois da vacina da Oxford/AstraZeneca é extremamente raro (um em cada 50 mil vacinados no Reino Unido), mas quando acontece pode ter um desfecho muito grave ou mesmo fatal, sobretudo nos doentes com redução de plaquetas ou hemorragia intracraniana, concluiu um estudo desenvolvido no Reino Unido e publicado na revista científica The New England Journal of Medicine.

“A taxa de mortalidade foi de 73% nos doentes com uma contagem de plaquetas abaixo dos 30.000 por milímetro cúbico e hemorragia intracraniana”, escreveram os autores.

A equipa de Sue Pavord, consultora de hematologia dos Hospitais Universitários de Oxford, analisou 170 casos confirmados de trombocitopenia trombótica imune induzida por vacina (VITT) e 50 casos prováveis, após toma de uma dose da vacina da Oxford/AstraZenca. A taxa de mortalidade neste grupo foi de 22%.

A doença é rara e pode afetar qualquer um, mas muitos dos doentes eram jovens e saudáveis até àquele momento, disse Sue Pavord ao jornal The Guardian. Cerca de 85% dos doentes estudados tinham menos de 60 anos