Os testes à Covid-19 feitos gratuitamente em farmácias podem deixar de ser financiados pelo Estado já a partir do dia 31 de agosto, segundo uma resposta do Governo ao jornal Expresso.

Na Alemanha, entre as medidas apresentadas terça-feira, Angela Merkl anunciou que a partir de 11 de outubro, o Estado deixa de subsidiar os testes — com a exceção à regra para menores de 18 anos e pessoas com contraindicações médicas. Isto porque será até data que todas na Alemanha terão a oportunidade de se vacinar devido ao suprimento de doses no país.

Ao Expresso, o Ministério da Saúde admitiu fazer o mesmo, mas invocando razões diferentes, que não o levar as pessoas a vacinarem-se. “Face ao rápido desenvolvimento do processo de vacinação em Portugal, bem como à adesão em massa da população, estima-se que, neste momento, já cerca de 75% da população elegível tenha o esquema vacinal completo”. O que significa que em breve poderá não haver pessoas a serem abrangidas por este regime.

Assim, é “expectável” que, mantendo-se este ritmo de vacinação, “muito em breve não haja população que possa considerar-se abrangida por este regime”. O regime temporário de comparticipação de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional vigora desde 1 de julho para maiores de 12 anos que não tenham completado o seu esquema vacinal há pelo menos 14 dias e não tenham tido Covid-19 há menos de seis meses. Este regime dá direito a quatro testes gratuitos por mês.