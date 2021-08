O Tribunal de Relação da Guiné-Bissau considerou como “nula” e de “nenhum efeito” a ordem de proibição de viajar imposta ao presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira.

Acabamos de ser notificados pela decisão tomada sobre o incidente que tínhamos colocado no Tribunal da Relação relativo à incompetência do Ministério Público e do procurador-geral da República para tomar essa decisão e o Tribunal de Relação acaba de confirmar que tínhamos razão”, disse à Lusa Carlos Pinto Pereira, coordenador do coletivo de advogados de Domingos Simões Pereira.