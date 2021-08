Sempre que um construtor pretende comercializar um novo veículo no mercado chinês, tem de solicitar a sua homologação, enviando para o Ministério da Indústria e Tecnologia de Informação (MIIT) fotos e detalhes do modelo. Ora isso leva a que, de vez em quando, surjam na Internet as ditas fotos e informações acerca do modelo, como aconteceu (mais uma vez) com Audi Q5 e-tron.

Este SUV da Audi partilha a mesma base com o Volkswagen ID.6, o que implica uma distância entre eixos de 2,965 m e um comprimento total de 4,876 m, o que lhe permite oferecer um habitáculo com espaço para sete utilizadores. Ao contrário do que acontece com o Q4 e-tron, este Q5 eléctrico não é concebido de raiz pela Audi, sendo antes uma solução adaptada a partir do VW ID.6, o que dá forma ao rumor que não deverá ser proposto no mercado europeu, onde o SUV a bateria de maiores dimensões será o Audi Q6 e-tron, igualmente eléctrico a bateria.

É pena que o processo de homologação chinês não exija fotos detalhadas do interior, pois de contrário seria altamente provável que essa informação também fosse parar às redes sociais. Sabe-se, contudo, que de início vão surgir duas versões do Q5, a 35 e-tron e a 50 e-tron quattro, a primeira com apenas motor atrás com dois níveis de potência (180 e 204 cv), para a segunda versão oferecer um motor por eixo e um pouco mais de 300 cv.

O novo Q5 e-tron será revelado ao público no final de Agosto, durante o salão de Chengdu, enquanto o Q6 europeu surgirá um pouco depois, uma vez que irá partilhar plataforma (a PPE), chassi e mecânica com o Porsche Macan EV, igualmente em desenvolvimento e que será apresentado em 2022.