A relação já não era a melhor entre o espanhol Maverick Viñales e a Yamaha, equipa pela qual corre no Moto GP. Sabido que o piloto não vai correr pela construtora japonesa na próxima época — existem rumores de que vai para a Aprilia –, a “guerra” ganhou agora novos contornos com a Yamaha a suspender o piloto para o próximo Grande Prémio, na Áustria, que acontece já este fim de semana.

Viñales teve uma prestação muito pobre no Grande Prémio da Estíria, onde Miguel Oliveira acabou por desistir, e a Yamaha vem agora dizer em comunicado que suspende o piloto devido “a um inexplicável uso irregular da mota” durante a corrida.

Monster Energy Yamaha MotoGP Statement:

