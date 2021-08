Este artigo é da responsabilidade de Compal

O calor, a areia, o cheiro da maresia e as ondas do mar, podem ser os ingredientes perfeitos para várias atividades na praia. Basta alguma criatividade, preparação e garantimos-lhe que a sensação de um dia feliz e preenchido vai surgir-lhe quando sair do areal.

Temos quatro grandes sugestões para que possa ler e planear a sua próxima ida à praia este verão.

1. Alimentação e hidratação são duas palavras de ordem

Passar um dia na praia pode ser desafiante e até cansativo. Por isso, não devemos saltar nenhuma refeição e optar por refeições frescas leves e nutritivas como saladas frias, quiches ou wraps.

Se pretender snacks para pequenos lanches – dos adultos e crianças -, pode optar por alguns dos nossos famosos produtos como, por exemplo, Compal Essencial Doses de Fruta – com sabores de frutos vermelhos, manga, pera, pêssego e maçã -, Compal Essencial à Colher – com ananás e pera, maçã e limão, pêssego e maracujá – ou Compal Essencial Saquetas de Fruta de maçã e banana ou multifrutos.

Por estarmos ainda mais expostos ao sol, é necessário redobrar a nossa hidratação. Não dispense os 2 litros de água, podendo complementar com o seu Compal favorito.

2. Ler na praia

Por vezes nem sempre é fácil termos um momento tranquilo ao longo do dia para podermos ler um livro ou ouvir o novo episódio do podcast que andamos a seguir. Nas horas em que decida esticar o corpo na toalha para descansar ou bronzear, pegue no seu livro ou coloque os headphones e consuma cultura.

Se preferir ler, espreite o romance de estreia da escritora portuguesa M. G. Ferrey intitulado “Aquorea” ou o novo thriller “Águas Passadas” de João Tordo.

Caso opte pelos podcasts, escute com atenção o “Só mais 5 Minutos” da Catarina Miranda para conversas longas ou o “Terapia de Casal” para momentos divertidos através da voz de Rita da Nova e Guilherme Fonseca.

3. Cuidados na praia

Há coisas que não podemos deixar para depois. Uma delas é a nossa saúde. Por isso, não se esqueça de usar protetor solar para evitar lesões na pele, óculos de sol para proteger a sua visão e um chapéu.

Sabemos que a praia nos faz querer descansar, mas também pode ser um bom sítio para praticarmos algum exercício físico com uma vista privilegiada. Opte por uma corrida ou caminhada. Caso pretenda uma dose maior de cardio e tenha companhia, jogue voleibol, por exemplo.

4. A felicidade é sempre melhor quando partilhada

Ir à praia sozinho pode ser verdadeiramente relaxante, mas ir com amigos, familiares, crianças e até com o seu amigo de quatro patas (caso a praia seja uma das que permitem entradas de animais), pode ser mais divertido.

Há tempo para porem a conversa em dia, entrar nas brincadeiras dos mais novos, tirar fotografias para recordar mais tarde, partilharem leituras e até darem mergulhos juntos.

5. Pôr-do-sol é para ser vivido

Um dia inteiro na praia não termina oficialmente sem assistirmos ao pôr-do-sol. Espere por ele e admire-o. Não há final mais feliz do que esse. Abra o seu Compal e desfrute.

