A palavra de ordem é “#blockIAA – retirar o poder aos fabricantes de automóveis, proteger o clima”, pelo menos no que respeita aos activistas a favor do clima que têm como missão impedir a realização em Munique do Internationale Automobil-Ausstellung (IIA), ou Exibição Internacional do Automóvel, o principal certame automóvel alemão dedicado ao automóvel. De acordo com o Automotive News, os activistas estão decididos a prejudicar este evento internacional, manifestando-se contra os automóveis, apesar de a maioria se deslocar até aos locais da manifestação de… automóvel.

Os organizadores do IAA esforçaram-se para acomodar todas as formas de mobilidade urbana, que não apenas o carro, mas nem isso acalmou os activistas, com destaque para o grupo “Areia na Engrenagem”, que afirmou à referida publicação que, em Setembro, se iria “opor às loucuras da destruição do mundo pelo automóvel”.

E se havia construtores que achavam que iriam passar ao lado das críticas, por estarem a investir fortemente na mobilidade eléctrica – nunca um salão automóvel terá tantos carros eléctricos expostos, nem tanto espaço dedicado a veículos com zero emissões, sejam eles com duas ou quatro rodas –, os activistas acabaram com essa tranquilidade. Em missiva enviada à Automotive News, avisam que “nem do ponto de vista social ou ecológico, os automóveis eléctricos podem ser vistos como a solução”, recordando que, “apesar de estarmos a aproximarmo-nos de uma catástrofe climática, a Alemanha continua a carregar no acelerador, produzindo carros cada vez maiores e mais pesados”.

A Automotive News lembra que, em 2019, estes mesmos activistas já bloquearam a entrada principal do IAA em Frankfurt, sendo de esperar uma acção mais musculada em 2021, de 7 a 12 de Setembro. Tanto mais que hoje o partido dos Verdes tem ainda mais força e se espera que a sua líder seja a próxima chanceler. Fiat, Opel, Peugeot e Toyota já anunciaram que não vão estar presentes no IAA deste ano.