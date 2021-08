Subir ao mais alto degrau no pódio dos Jogos Olímpicos é um feito que marcará para sempre a vida de qualquer de qualquer atleta e um orgulho para o país. A FAW, fabricante chinês de automóveis que pertence ao Estado, decidiu acrescentar ao brilho das medalhas um prémio de carácter mais prático, daqueles que podem ser usados no dia-a-dia. Nem mais nem menos que um sedan de luxo, com um custo unitário de cerca de 50.000€.

A informação é avançada pelo site Kuruma News, segundo o qual os medalhados chineses nas Olimpíadas de Tóquio receberão como presente um Hongqi H9, modelo que é produzido na China e o primeiro da Hongqi a estar disponível noutros mercados, mesmo não escondendo a habitual “influência” do que de melhor se faz noutros cantos do globo. Daí a frente “inspirada” na Rolls-Royce, a traseira com grupos ópticos que remetem de imediato para a Cadillac e o interior que, sem grande espanto, faz lembrar a Mercedes, pois não só adopta o mesmo esquema de dois ecrãs para o sistema multimédia e para o painel de instrumentos, como também se inspira no design gráfico do sistema MBUX da marca da estrela.

Semelhanças à parte, nos seus mais de 5 metros de comprimento, o Hongqi H9 pode ser considerado um rival do Mercedes Classe E, do BMW Série 5 ou do Audi A6, pelo que não é uma oferta despicienda. Tanto mais que, na China, é frequente os membros do Governo e empresários de topo fazerem-se deslocar nesta berlina de luxo, grande parte das vezes no banco de trás, razão pela qual é possível encomendá-lo com apenas dois assentos na segunda fila, o que permite integrar um ecrã táctil a partir do qual os ocupantes dos lugares posteriores podem controlar diversas funções do veículo, sem terem sequer que dirigir a palavra ao motorista.

Todos os Hongqi H9 que os olímpicos chineses que triunfaram em Tóquio vão receber estão equipados com um motor 2.0 turbo a gasolina com 252 cv acoplado a uma caixa automática de sete velocidades, com a potência a ser enviada para o eixo traseiro. Potencialmente, os atletas ficariam mais entusiasmados caso a escolha tivesse recaído no V6 que a marca também monta no H9, mas ficará a compensação de verem o seu esforço e trabalho reconhecidos, até porque serão brindados com o nível de equipamento de topo.

A FAW justifica a oferta aos medalhados com ouro como “um sinal de gratidão”. Em representação da China, competiram em Tóquio 413 atletas, dos quais 52 atingiram o ouro e, como tal, cada um receberá o seu Hongqi H9, o que significa que a FAW vai gastar mais de 2,5 milhões de euros para demonstrar a sua “gratidão”. Mas os olímpicos chineses que conquistaram medalhas de prata (32) e de bronze (18) também são agraciados, desta feita com a cedência temporária de um Hongqi H9 por um período de tempo não especificado.