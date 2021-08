O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou esta quinta-feira o início a construção do seu centro logístico para armazenamento, tratamento e distribuição de numerário, orçada em 32,7 mil milhões de kwanzas (43,3 milhões de euros) adjudicada à construtora Omatapalo.

Num comunicado, o BNA informa que o seu governador, José Massano, lançou na terça-feira, a primeira pedra do projeto de edificação do seu ‘Cash Center’ – centro logístico vocacionado ao armazenamento, tratamento e distribuição de numerário.

O ‘Cash Center’ do BNA está ser construído na Zona Económica Especial (ZEE), município angolano de Viana, sul da capital angolana, cuja empreitada de construção civil foi adjudicada à empresa Omatapalo, na sequência de um “concurso público por prévia qualificação”.

Segundo a nota, o subdiretor do departamento de Património e Serviços do BNA, João Mussunga, e o diretor-geral de Produção da Omatapalo, Pedro Chambel, procederam à assinatura do auto de consignação da obra, que deverá ser executada em 10 meses.

Este centro logístico “proporcionará uma alta capacidade de processamento e acondicionamento de notas e moedas metálicas e contará com equipamentos e funcionalidades que permitirão assegurar o processamento de numerário com maior segurança, confiabilidade e eficiência“, garante o banco central angolano.

A construção do ‘Cash Center’, refere o BNA, enquadra-se no âmbito do processo de “modernização da gestão do meio circulante, visando obter o desempenho necessário às configurações exigidas, assentes nas melhores práticas internacionais” sobre a matéria.