Um bebé matou a mãe com um tiro na cabeça depois de ter encontrado uma arma carregada no seu apartamento, em Orlando, nos EUA. A pistola não estava escondida o que lhe facilitou o acesso e o disparo ocorreu enquanto a mãe se encontrava numa chamada Zoom com os colegas de trabalho.

Um colega que se encontrava do outro lado da câmara ouviu um grande estrondo e viu Shamaya Lynn, de 21 anos, a cair para trás. Ligou de imediato para o 911 (número de emergência norte-americano) e disse que acreditava que Lynn tinha sido baleada pois não tinha voltado a aparecer na tela.

Quando chegou ao local, a polícia disse ter visto o filho da jovem com uma pistola destrancada nas mãos. Mais tarde, descobriram que pertencia ao pai e que estava sem qualquer proteção.

“Oficiais e paramédicos fizeram o possível para ajudar a Sra. Lynn, mas ela já foi encontrada com um tiro mortal na cabeça”, disse a polícia à NBC News. Outra criança também estava dentro de casa, mas não sofreu qualquer ferimento. Uma investigação continua em andamento para saber se o proprietário da arma de fogo será penalizado por não ter guardado devidamenta a arma.

O policia Roberto Ruiz Jr. deixou uma mensagem numa entrevista a este canal: “Se possui uma arma de fogo, por favor, mantenha-a trancada e protegida, incidentes como esse podem sempre ser evitados.”

No último ano existiram pelo menos 369 tiroteios não intencionais por crianças menores de 18 anos nos Estados Unidos. Deles resultaram 142 mortes, de acordo com o grupo de defesa do controle de armas Everytown for Gun Safety.