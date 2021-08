O antigo inspetor coordenador do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), António Sérgio Henriques, foi expulso da função pública, noticiou o jornal Público. Em causa está o encobrimento do crime que levou à morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk.

O ex-diretor de Fronteiras de Lisboa, responsável do SEF no aeroporto de Lisboa, já tinha sido demitido das funções de coordenador a 30 de março de 2020, mas mantinha-se ao serviço no Gabinete Técnico de Fronteiras, na sede do SEF. Agora, é obrigado a sair.

A proposta tinha sido feito pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), depois da investigação realizada à morte do cidadão ucraniano, e foi aceite pelo Ministério da Administração Interna.

Segundo o Público, o ex-director terá omitido de forma deliberada factos relevantes sobre o que tinha acontecido enquanto Ihor Homenyuk esteve retido nas instalações do SEF e que isso terá permitido o encobrimento do crime.