Abundam os vídeos na Internet em que condutores confiam no Autopilot da Tesla para os transportar ao seu destino, enquanto dormem, com a alguns a acomodarem-se no banco traseiro para maior conforto. O construtor norte-americano finalmente actualizou este seu sistema de ajuda ao condutor – é disso que se trata, pois os sistema autónomos não estão disponíveis e, caso estivessem, seriam ilegais –, que passou a recorrer a uma câmara de vídeo que filma o habitáculo, tentando impedir os abusos.

Sucede que a Tesla não é o único fabricante que equipa os seus veículos com sistemas de condução autónoma de nível 2, pelo que importava saber se os sistemas de ajuda à condução da concorrência também podiam ser enganados. Isto enquanto os condutores da Tesla afirmam que só não há casos de condutores a dormir ao volante de modelos de outras marcas, porque estes não funcionam suficientemente bem, a ponto de quem vai ao volante lhes confiar a condução com a certeza de que conseguirá chegar ao seu destino, sem acidentes, o que sabemos nem sempre corresponder à realidade.

A reputada publicação Car and Driver resolveu tirar isto a limpo e, numa pista de ensaios, testou muitos dos sistemas disponíveis no mercado – que conjugam cruise control adaptativo e lane centering –, para ver até que ponto era possível ludibriá-los. Em veículos de 16 fabricantes, incluindo as marcas e os modelos premium dos mercados europeu e norte-americano, o ensaiador de serviço da publicação avaliou a capacidade do veículo detectar o facto de o cinto estar aplicado, o condutor estar sentado no seu lugar, as mãos estarem no volante e responderem aos avisos e se o sistema de monitorização da atenção do condutor pode ser enganado.

Veja em baixo o vídeo, onde a Car and Driver resume o trabalho realizado, bem como as conclusões a que chegou, que provam que todos os sistemas podem ser enganados, de uma forma ou outra. Pena que a publicação não tenha analisado se os sistemas são capazes de descrever as curvas mais apertadas das vias rápidas e auto-estradas, o que a maioria não consegue ao estar limitada a uma força de 2 Nm, sendo este o principal motivo que leva os condutores a não se distraírem em demasia (quanto mais adormecer) enquanto estão ao volante. Aos 2.02 pode ver a tabela que resume a informação recolhida.