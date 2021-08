Nas últimas semanas, o Algarve tem sido a região com mais concelhos com níveis de incidência cumulativa elevados. Esta semana, havia oito concelhos algarvios entre os 15 com maior incidência a 14 dias, até 11 de agosto, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Destes oito concelhos, Vila do Bispo, Lagos, Albufeira e Vila Real de Santo António continuam a aumentar a incidência. Já Portimão, Lagoa, Loulé e Faro estão com uma forte tendência decrescente.

Concelhos Incidência a 11.Ago Incidência a 4.Ago Vila do Bispo 1321 738 Portimão 986 1050 Lagos 866 809 Albufeira 778 689 Lagoa, Algarve 752 747 Loulé 738 830 Faro 722 842 Vila Real de Santo António 655 574

As áreas metropolitanas de Lisboa (AML) e do Porto (AMP), pelo contrário, mostram, em geral uma tendência decrescente da incidência cumulativa a 14 dias (que depende da população do concelho). As exceções na AML são Alcochete e Oeiras que se mantém estáveis — com 201 e 367 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, respetivamente — e na AMP são Santa Maria da Feira e São João da Madeira com tendência crescente — com 248 e 281 casos por 100 mil habitantes, respetivamente.

Concelhos Incidência a 11.Ago Total de novos casos em 14 dias Lisboa 554 2821 Sintra 313 1229 Porto 558 1211 Vila Nova de Gaia 375 1124 Cascais 398 851 Matosinhos 420 737 Loures 325 698 Amadora 367 681 Oeiras 367 652 Gondomar 343 568

Visto de outra forma, no entanto, Lisboa e Sintra são os concelhos que mais casos registaram no total em 14 dias: 2.821 e 1.229, respetivamente. Seguidos de Porto e Vila Nova de Gaia, com um total de 1.211 e 1.124 casos em 14 dias. Cascais, Matosinhos, Loures, Amadora e Oeiras engrossam a lista.