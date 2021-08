O Chelsea, último vencedor da Champions, lidera a lista com mais jogadores, mas o que “importa” é que existe um português entre o conjunto de craques que podem ser nomeados como os melhores jogadores da Liga dos Campeões 2020/2021. É Rúben Dias, do Manchester City, que está entre os três candidatos ao prémio de defesa do ano na competição.

Aos 24 anos, já foi eleito o jogador do ano da Premier League, tornando-se o segundo futebolista português a conquistar o troféu, depois de Cristiano Ronaldo (2006/07 e 2007/08).

Além do defesa do Manchester City, os candidatos a defesa do ano são César Azpilicueta e Antonio Rüdiger, ambos do Chelsea.

Atrás dos melhores defesas da Europa jogam também dos melhores guarda-redes do mundo e neste caso os nomeados são Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) e Edouard Mendy (Chelsea).

Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea) e N’Golo Kanté (Chelsea) são os candidatos a médio do ano e de entre Erling Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) sairá o avançado do ano da Liga dos Campeões.

E sim, reparou bem, não há Messi, nem Cristiano Ronaldo… Será o início de uma nova era?