A histórica atriz portuguesa Eunice Muñoz, de 93 anos, teve alta hospitalar esta sexta-feira após 20 dias internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, confirmou ao Observador o filho da atriz.

“Confirmo a alta hospitalar da minha mãe, hoje. Está estável e fez uma boa recuperação“, disse António Muñoz ao Observador.

Eunice Muñoz foi internada em 24 de julho por recomendação médica para realizar um conjunto de testes e exames depois de ter dado sinais de “fadiga e fragilidade“, tinha sublinhado o filho da atriz ao Observador no início do mês.

A atriz encontrava-se, desde abril deste ano, a protagonizar a peça de teatro A Margem do Tempo, uma obra de despedida que Eunice Muñoz contracena com a sua neta Lídia Muñoz e que serve, de acordo com a sinopse da peça, de passagem de testemunho às novas gerações do teatro.

Porém, a fragilidade e o cansaço levaram os médicos a recomendar à atriz que interrompesse as exibições da peça.

Inicialmente, foi veiculada a informação de que Eunice Muñoz havia sido internada depois de um enfarte e um AVC, mas a família da atriz desmentiu e explicou que o internamento foi decidido por precaução, para que fossem realizados exames no hospital onde é seguida há mais de uma década por um cardiologista.

“Isto é muito natural de uma pessoa que tem 93 anos. E portanto esta foi a opção tomada. A minha mãe manter-se-á durante mais alguns dias para saber se essa fadiga e essa fragilidade pode ser resolvida ou tentar perceber as causas disso”, explicou há duas semanas o filho, António Muñoz, ao Observador.

Eunice Muñoz foi condecorada em abril deste ano com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago de Espada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa celebração dos 80 anos de carreira da atriz.