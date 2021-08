O evento de balões de ar quente “Voar na Beira Baixa”, vai ter um novo formato, devido às limitações na deslocação dos participantes oriundos de outros países, anunciou esta sexta-feira a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), entidade organizadora, refere que a iniciativa “assumirá um novo formato atendendo às limitações na deslocação de diversos participantes oriundos de vários países do mundo“.

“Assim, como previsto, ao longo de seis dias — de 30 de agosto a 4 de setembro de 2021 — o balão de ar quente da Beira Baixa realizará, em modo de “balão cativo”, um périplo pelos seis concelhos da região, possibilitando diariamente, entre as 21h00 e as 24h00, batismos de balão de ar quente gratuitos em cada município“, lê-se na nota.

Inicialmente, estavam previstos voos livres de balões de ar quente pelos céus da Beira Baixa neste período de 30 de agosto a 04 de setembro, com a participação de cerca de duas dezenas de pilotos de vários países do mundo.

Contudo, este espetáculo de voos livres foi adiado, devido às limitações na deslocação dos pilotos, e vai decorrer durante o mês de novembro.

“Esta alteração do formato, perante os constrangimentos internacionais causados pela pandemia [Covid-19] assume uma atitude responsável e preventiva”, sustenta a CIMBB.

O evento de balões de ar quente “Voar na Beira Baixa” tem como objetivo promover e dar a conhecer o território da CIMBB.

Todos os detalhes da programação da iniciativa e os locais específicos onde irão decorrer as atividades podem ser conhecidos em http://www.voarnabeirabaixa.com e nos canais sociais Facebook e Instagram.

A CIMBB mantém abertas as inscrições para os voos comerciais de balão de ar quente em grupo, que podem realizar-se durante todos os dias do evento em agosto, setembro e novembro.

Contudo, a organização refere que “todas as atividades aéreas — voos de balão de ar quente e balões de ar quente estáticos — só se realizam se todas as condições meteorológicas e de segurança estiverem garantidas, cabendo à direção técnica do evento a decisão de realizar as atividades ou proceder ao seu cancelamento”.

Este evento é uma iniciativa realizada no âmbito do projeto “Beira Baixa: 3 Dias, 3 Experiências” e conta com o apoio do Turismo Centro de Portugal, Centro2020, Portugal2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

A CIMBB integra os municípios de Castelo Branco, de Idanha-a-Nova, de Oleiros, de Penamacor, de Proença-a-Nova e de Vila Velha de Ródão.