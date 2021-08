A proposta de lei apresentada esta semana pelo Governo para permitir a fixação extraordinária de margens máximas nos combustíveis vai implicar regulamentação complementar que permita operacionalizar a medida. Quem o diz é a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) numa resposta ao Observador.

O texto da autoria do Ministério do Ambiente que deu entrada no Parlamento é explicativo no que diz respeito às motivações da medida e ao enquadramento sobre o setor que a fundamenta — apontando para o aumento das margens da cadeia dos combustíveis em resultado de períodos de queda de consumo que se traduzem nos preços finais. E remete para a ERSE a iniciativa de propor a fixação de margens máximas no quadro da legislação que vai ser discutida no Parlamento que será depois aprovada em portaria. Mas é omisso quanto aos critérios e regras para operacionalizar a medida.

Na resposta dada ao Observador, a ERSE refere que será necessário aprovar regulamentação que defina as regras que permitam operacionalizar a medida. Em concreto é preciso definir “fórmulas, os preços de referência, os indicadores para verificação do cumprimento e uma clarificação de competências, de modo a que, uma definição de margens ou preços máximos, mesmo que de forma transitória, seja transparente, objetiva e com critérios técnicos conhecidos pelos agentes económicos e percetíveis pelos consumidores”.

A proposta legislativa prevê que esta intervenção administrativa em toda a cadeia da atividade dos combustíveis tenha um caráter extraordinário e temporário, mas não define o período em que poderá vigorar.

O regulador da energia admite ainda vir a dar parecer sobre a proposta do Governo que será debatida no Parlamento, mas até agora não foi chamada a pronunciar-se sobre a mesma. Para além do executivo, também o PCP apresentou um projeto-lei neste área, mas com o objetivo de fixar preços máximos nos combustíveis.

A iniciativa legislativa foi anunciada na sequência de um estudo publicado pela ENSE (não confundir com ERSE). A ENSE — Entidade Nacional do Setor Energético) não é um regulador, mas tem competências de fiscalização do mercado de combustíveis. É uma entidade tutelada pelo Ministério do Ambiente que, entre as suas missões, tem a obrigação de calcular “preços de referência” nos vários produtos dos mercados de combustíveis ao abrigo de uma legislação de 2015 que estabeleceu a obrigação de venda de combustíveis simples (sem aditivos) nos postos de combustíveis.

Estes preços não correspondem ao preço final pago, mas sim a um cálculo de preços grossistas deixando de fora várias componentes como os impostos, mas também as margens de distribuição e logística. Foi precisamente nestes elos da cadeia que um relatório da ENSE detetou um aumento de margens associado aos efeitos da pandemia no mercado de retalho de combustíveis em 2020 e 2021 e especialmente forte na gasolina (o combustível que teve maior queda de procura).