Um homem norte-americano terá matado os seus dois filhos menores por acreditar que eles “se transformariam em monstros”. O instrutor de uma escola de surf acreditaria em teorias da conspiração de grupos como os QAnon e os Illuminati.

De acordo com o depoimento de uma queixa criminal e uma declaração do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para a Califórnia, citados pela CNN, o homem confessou ter matado o filho de dois anos e a filha de dez meses com uma arma de pesca submarina e escondido os corpos.

Durante o questionário com o FBI, Matthew Taylor Coleman afirmou que tinha de matar os filhos por acreditar que, ao crescerem, “se transformariam em monstros”, lê-se no depoimento citado pelo canal de televisão norte-americano.

O homem terá admitido ser “iluminado” pelas teorias da conspiração dos QAnon e dos Illuminati e ter a crença de que a mãe transmitiu “ADN de serpente” aos filhos. Coleman terá mesmo dito que, apesar de saber que “era errado” assassiná-los, “era a única ação que salvaria o mundo”.

O homem de 40 anos levou os filhos para o México, sem avisar a mulher para onde iam, não respondeu mais a mensagens nem a chamadas, e matou-os. O seu telemóvel foi localizado pela polícia, a pedido da mulher, na cidade mexicana de Rosarito, a cerca de 16 quilómetros da fronteira com os EUA.

Na segunda-feira, Coleman foi apanhado e detido quando tentava atravessar a fronteira de carro para regressar ao país. Os corpos das crianças foram encontrados pelas autoridades de Rosarito.

O homem, que vivia em Santa Bárbara, uma cidade costeira da Califórnia, foi acusado de homicídio em país estrangeiro de cidadãos norte-americanos e já se terá apresentado a uma audiência inicial, na quarta-feira, no Tribunal Distrital de Los Angeles.

A teoria da conspiração QAnon tem por base a reivindicação — falsa — de que Donald Trump travou uma batalha contra uma cabala de pedófilos adoradores de Satanás, criada por políticos democratas proeminentes e celebridades liberais.

Já entre as teorias Illuminati, uma das mais conhecidas e também a mais difundida através da internet, tem a ver com a eventual existência de uma “Nova Ordem Mundial” (New World Order) que teria por objetivo a criação de um governo mundial totalitário, em que uma elite secreta — os Illuminati — iria substituir os Estados-nação no governo do mundo.

A teoria do “ADN da serpente” é possivelmente uma referência a uma teoria de longa data de que o mundo é secretamente controlado por uma cabala de humanoides reptilianos, explica a CNN.