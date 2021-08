O português Amaro Antunes (W52-FC Porto), vencedor em 2020, é o novo líder da Volta a Portugal em bicicleta, após a oitava etapa, ganha pelo norte-americano Kyle Murphy (Rally Cycling) em Montalegre.

Depois de já ter vencido a segunda etapa, Murphy chegou isolado ao alto da Serra do Larouco, cumprindo os 160,7 quilómetros desde Bragança em 4:12.06 horas, menos 13 segundos do que o espanhol José Félix Parra (Kern Pharma) e 35 do que o português Henrique Casimiro (Kelly-Simoldes-UDO).

Na geral, Amaro Antunes subiu à liderança, com 14 segundos de avanço sobre o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e 18 sobre o português Frederico Figueiredo (Efapel).

No sábado corre-se a última etapa em linha da Volta a Portugal, antes do contrarrelógio final em Viseu, com uma ligação entre Boticas e Mondim de Basto, com a meta a estar instalada no alto da Senhora da Graça, uma contagem de montanha de primeira categoria.