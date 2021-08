É estranho, mas aconteceu: Leo Messi saiu do Barcelona após 21 anos e, aqui sem grandes surpresas, assinou pelo Paris Saint-Germain. Também não será surpreendente que o ordenado seja considerável e o prémio de assinatura seja “simpático”, mas há algo diferente no negócio entre o argentino e o clube parisiense: o pacote de “olá Messi” inclui tokens do clube.

Ou seja, o argentino tem agora “tokens” do clube, que é uma tipo de criptomeda que, como explica a BBC, permite aos fãs que os detêm estarem envolvidos em algumas decisões do clube. Ao usar uma app, podem definir o que diz a braçadeira de capitão, o desenho do autocarro do clube ou da cortina de onde saem os jogadores no Parque dos Príncipes, entre outros, como a escolha do golo do ano ou dos prémios a atribuir também no fim da temporada. Ainda segundo o canal britânico, até houve quem já tenha recebido videochamadas de craques da equipa do PSG.

Tal como a bitcoin ou qualquer criptomoeda, os tokens podem ser vendidos ou comprados, existindo um grande volume de negócios antes da chegada do “10” que é agora “30” ao clube da capital francesa.

O Paris Saint-Germain não é o primeiro clube apostar nos tokens, sendo que este ano os campeões ingleses Machester City, o AC Milan de Itália e o próprio antigo clube de Messi, o Barcelona, lançaram-se também nesta área.

Segundo a Reuters, o site Socios.com, responsável por ese “negócio” nos clubes de topo, diz que os tokens já geraram aproximadamente 170 milhões de dólares para os clubes parceiros, com o PSG a ver já alguma receita desde o acordo com Messi.

Seis vezes vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi, que não se sabe ao certo quanto recebeu no seu prémio de “boas-vindas” ao clube da Cidade Luz, já foi responsável pela movimentação de 30 milhões de euros, cerca de metade dos quais para o clube, também de acordo com a Reuters.

“Fomos capazes de chegar a uma nova audiência global, criando uma significativa receita digital”, afirmou Marc Armstrong, chefe das parcerias do PSG.

Os tokens do PSG tiveram uma capitalização de mercado de cerca de 44 milhões de euros, subindo 130% só em cinco dias devido aos rumores de Messi e o PSG alcançando aproximadamente 51 euros, que correspondem a um máximo histórico.