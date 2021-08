O Ministério Público está a investigar a atividade do grupo de Facebook “Apoiantes do Chega e de André Ventura“, uma página de inspiração fascista e racista que reunia mais de 11 mil membros antes de ser eliminada esta semana pela rede social, confirmou o Observador junto de fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR), depois de o Jornal de Notícias avançar a informação.

O partido Chega já se demarcou de qualquer ligação àquele grupo de Facebook.

“Confirma-se a instauração de inquérito relacionado com a matéria mencionada, a correr termos no DIAP de Lisboa“, disse ao Observador um porta-voz da PGR, sem adiantar detalhes sobre quais os eventuais crimes sob investigação ou sobre se existem ou não arguidos constituídos no âmbito do inquérito.

Em causa está um grupo que tinha 11.289 membros e que, além da referência a André Ventura e ao Chega na designação, tinha, como descrição da sua atividade, a seguinte declaração: “Somos racistas unidos pelo Chega. A nossa maior causa é o racismo e destruir o sistema corrupto do 25 de abril. Este é um dos grupos oficiais do partido Chega.”

A existência do grupo foi trazida a público esta semana pelo Jornal de Notícias, que na edição de quinta-feira deu conta de que a rede social Facebook eliminou o grupo por violar as suas políticas relativas ao discurso de ódio.

Apesar de se assumir como “um dos grupos oficiais do partido Chega”, o partido de André Ventura desmentiu a informação ao Jornal de Notícias e assegurou que “não tinha qualquer conhecimento da existência deste grupo”. O partido disse mesmo repudiar os valores defendidos naquele grupo e assegurou que o Chega “não é um partido racista, não defende ideais racistas e não tolerará quem o faça em nome do partido”.

É impossível estar a par de todos os grupos que são criados nas redes sociais, até porque, não sendo criados por elementos da direção nacional ou por outros elementos dirigentes, não são da responsabilidade do partido”, disse uma fonte do Chega àquele jornal.

Antes de o grupo ser eliminado pelo Facebook, o Jornal de Notícias recolheu algumas das publicações que dele constavam. Entre as mensagens lá deixavam encontravam-se declarações como “Fascismo sempre, 25 de Abril nunca mais!” — ou afirmações relativas à alegada relação do grupo com André Ventura.

“André Ventura, quando está fora dos holofotes, diz explicitamente que temos de tomar o país, nem que seja por meio de uma revolução à força e mudar a Constituição! Vamos destruir o sistema abrileiro e criar a 4.ª República“, lia-se numa mensagem publicada no grupo.

Segundo o Jornal de Notícias, um dos administradores do grupo era Bruno Silva, que é apoiante do regime nazi e alega ser amigo de André Ventura — algo que o líder do Chega nega.

Ao longo do último ano, a rede social Facebook já eliminou cerca de um milhão de grupos no âmbito do combate ao discurso de ódio na internet.